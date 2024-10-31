Маск сделал неожиданное предсказание о США

Миллиардер и предприниматель Илон Маск полагает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США его второй срок станет «самым веселым» периодом для страны.

Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», — написал Маск.

Маск предрек «сокрушительную победу» Трампу

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.