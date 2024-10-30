Киев больше не считается с Варшавой в вопросах отправки оружия для ВСУ. Этот факт подтвердил президент Польши Анджей Дуда.

© President Of Ukraine OfficeKeystone Press Agency, Globallookpress

«В каком-то смысле так и есть», - цитирует главу Польши «360».

Такими словами он ответил на вопрос журналистов о том, перестала ли Украина учитывать мнение польских властей после отправки оружия для ВСУ.

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При этом он отметил, что хотел бы сохранить дружественные отношения между странами, несмотря на то, что объемы поставок военной помощи на данный момент уже не такие, как были ранее. Также он указал на то, что его украинский коллега Зеленский находится под давлением «спонсоров» киевского режима, позиция которых влияет на решения самого Зеленского. А Варшава лишь учитывает это, добавил политик.

Ранее Дуда заявил, что Польша потратила на помощь Украине около 3,3% своего валового внутреннего продукта, что составляет более 26 миллиардов долларов.

Польша является одним из ярых помощников киевскому режиму, Дуда неоднократно отмечал приверженность Варшавы поддержке Киева в его «стремлении вступить в ЕС и НАТО».