Никто не имеет права выступать с утверждениями о том, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были недемократическими и не отразили волю народа. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Тбилиси. Газета.Ru

«Никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими», - сказал он на пресс-конференции после переговоров с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Орбан поздравил главу правительства Грузии и правящую партию «Грузинская мечта» с победой на выборах. ТАСС

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Орбан в ходе предстоящего визита в Грузию 28-29 октября не выступает в качестве представителя Евросоюза. Lenta.ru