Axios: директор ЦРУ предложил 28-дневное прекращение огня в Газе

Глава ЦРУ Уильям Бернс предложил новый формат прекращения боевых действий в секторе Газа на 28 дней. Об этом сообщает Axios. RT на русском

По словам трех неназванных израильских чиновников, глава ЦРУ выступил со своим предложением 27 октября в ходе переговоров с израильским и катарским коллегами в Дохе. План Бернса предполагает 28-дневную приостановку боевых действий и возвращение из Газы восьмерых заложников. Кроме того, Израиль должен будет освободить несколько десятков палестинских заключенных. Lenta.ru

28 октября в столице Катара Дохе стартовал новый раунд переговоров посредников Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС. Это первая встреча после более чем двухмесячного перерыва. В ней участвуют высокопоставленные представители США, Израиля и Катара. Газета.Ru