Разведка Кореи сообщила об усилении охраны дочери Ким Чен Ына

Национальная разведслужба Южной Кореи сообщила об усилении охраны дочери лидера КНДР Ким Чен Ына — якобы ее готовят как потенциальную наследницу.

«Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе», — пишет «Рёнхап».

По данным агентства, об этом говорят отдельные эпизоды — например, беседа дочери лидера КНДР с послом России, появление на совместных фото с Ким Чен Ыном и личная охрана.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской народной армии.