Главной причиной конфликта на Украине стали усилия Запада по включению Киева в состав НАТО. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times (GT).

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«США были движущей силой этого решения. И русские с самого начала дали понять, что это неприемлемо. Тем не менее, мы продолжаем настаивать на включении Украины в НАТО», — отметил он.

Миршаймер подчеркнул, что вместо урегулирования конфликта США пытались продлить его. По его словам, США должны были приложить все усилия, чтобы предотвратить начало конфликта.