Общенациональная газета США отказалась поддерживать кандидатов на выборах

Общенациональная газета USA Today отказалась поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах вслед за другими крупными изданиями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне <...> Почему мы это делаем? Потому что мы верим, что будущее Америки решается на местном уровне — одна гонка за другой», — заявила в эфире представитель газеты Ларк-Мари Антон.

Она добавила, что более 200 отделений холдинга предоставляют по всем Соединенным Штатам «важные факты и достоверную информацию».

До этого предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск резко прокомментировал решение газеты Washington Post не поддерживать на предстоящих выборах определенного кандидата в президенты США.