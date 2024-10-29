У берегов Британии появилось судно с взрывоопасным грузом из России

Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, с грузом взрывоопасного нитрата аммония (аммиачной селитры) остановилось на востоке Англии, сообщает телеканал Sky News. По информации издания, корабль под мальтийским флагом пришвартовался в порту Грейт-Ярмут графства Норфолк.

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Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк, — говорится в сообщении.

Директор порта Грейт-Ярмута Ричард Гоффин сообщил телеканалу, что груз перемещают на другое судно. По его словам, сотрудники порта делают все возможно, чтобы обеспечить безопасную разгрузку корабля.

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Ранее в октябре парламентарий Роджер Гейл сообщил на своей странице в соцсети X, что встретился с замминистра транспорта Майком Кейном и другими чиновниками, которые дали ему понять, что судно «не принадлежит России и не идет под флагом России». Он заверил, что международное право и антироссийские санкции нарушены не были.

О том, что судно MV Ruby, получило повреждения по пути из Мурманской области в Африку, ранее сообщала газета The New York Times. По данным издания, порты Евросоюза и Великобритании отказывались принимать корабль для ремонта, опасаясь детонации аммиачной селитры.

Вскоре судно согласился принять порт норвежского Тромсе, но власти перенаправили его на ремонт, приставив к нему буксир. Авторы публикации отмечали, что ситуация демонстрирует «недоверие и подозрительность, с которыми сталкиваются суда, связанные с Россией», после начала СВО.

Центр по борьбе с терроризмом (CTC Sentinel) в Военной академии в Вест-Пойнте ранее сообщил, что ВМС США в июле 2024 года едва не лишились авианосца Dwight D. Eisenhower в Красном море, когда выпущенная йеменскими хуситами ракета прошла всего в 200 метрах от корабля. Инцидент подчеркивает уязвимость современных военно-морских сил страны, говорится в публикации.