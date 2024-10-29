Антироссийский отдел Госдепа может исчезнуть

Глобальный центр взаимодействия Госдепа (GEC), который борется с иностранными кампаниями по дезинформации в других странах, находится под угрозой упразднения из-за позиции республиканцев в Конгрессе. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что ранее Глобальный центр взаимодействия Госдепа подготовил четыре публичных разоблачения о якобы российских дезинформационных кампаниях в Африке, Молдавии и Латинской Америке. А также выпустил восемь отчетов, в которых подробно говорилось о китайских и российских операциях.

Однако в конце декабря истекает срок действия разрешения Конгресса на деятельность GEC, что может привести к его упразднению, так как ряд сенаторов-республиканцев уверены, что центр «обратил свой взор на американские берега, чтобы заставить замолчать консервативные голоса», отмечается в статье.

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При этом защитники центра настаивают, что он крайне важен именно сейчас, так как противодействует в том числе России и Китаю, а Госдеп рассматривает поглощение центра одним из департаментов, чтобы дать ему возможность продолжить работу.

«GEC сыграл незаменимую роль в борьбе против России и Китая. Если бы мы устранили этот инструмент, это бы неоправданно подорвало национальную безопасность США», — заявил сенатор от демократов из Коннектикута Крис Мерфи.

Напомним, что ранее США ввели санкции против медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly), а также НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов.