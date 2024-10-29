Си Цзиньпин обратился к США с просьбой по поводу Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил, чтобы США в официальных заявлениях о Тайване четко выступали против независимости острова, а не говорили, что не поддерживают его суверенитет, сообщает Reuters. По данным агенства, соответствующую просьбу лидер Китая озвучил при встрече с американским президентом Джо Байденом в ноябре прошлого года.

Позже о том же самом говорили и советники Си Цзиньпина. Однако Вашингтон отказался менять формулировки, уточняется в публикации. В Белом доме заявили, что президентская администрация последовательно придерживается политики «одного Китая».

Ранее стало известно, что Тайвань заключил с США соглашения о возможности приобретения около тысячи ударных беспилотников для защиты от потенциального нападения КНР. По данным Bloomberg, островное государство намерено закупить дроны у компаний AeroVironment и Anduril Industries. Источники утверждают, что в ближайшее время Вашингтон и Тайбэй подпишут контракты, в которых укажут точное количество БПЛА, их стоимость в долларах и сроки доставки.

В США рассказали, как Китай может полностью блокировать Тайвань

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин в беседе с NEWS.ru предположил, что попытка Пекина взять Тайвань под контроль может быть предпринята уже в ближайшие несколько лет. По его словам, учения ВС КНР вокруг острова могут маскировать подготовку к реальной высадке десанта.