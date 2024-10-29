В Китае обнаружили в море ряд иностранных шпионских устройств

В МГБ Китая заявили об обнаружении в прилегающих морских акваториях целого ряда шпионских иностранных устройств.

«Иностранные шпионские и разведывательные службы используют всевозможные средства для усиления разведки и мониторинга морских акваторий нашей страны», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что некоторые устройства находились в море прямо на поверхности, другие — ближе ко дну и собирали данные о судоходстве и гидрографии.

Власти КНР также ранее выявили ряд случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи неиспользуемого или заброшенного сетевого оборудования.

Кроме того, в Пекине заявили, что MI6 завербовала двух сотрудников госорганов КНР.