Лукашенко намерен нанести официальный визит в Турцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем республики.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"За годы независимости ваша страна, безусловно, добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире", - говорится в поздравлении. "С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом", - подчеркнул президент.

По его словам, Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях: от торговли и инвестиций до гуманитарной сферы.

"Ежегодно увеличивается количество белорусов, которые посещают вашу солнечную страну с туристическими целями. Благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима турецкие граждане также имеют отличные возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера - гостеприимство и искренность", - отметил Лукашенко.

Он пожелал Эрдогану успехов в политической деятельности, а дружественному турецкому народу - мирного неба, единства и процветания.