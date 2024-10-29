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Аргентина перестала печатать свои деньги ради экономии

Центробанк Аргентины решил больше не печатать банкнот номиналом 1000 ($0,98) и 2000 ($1,9) песо из-за высокой цены на производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

При этом сотрудники монетного двора, осуществлявшие ранее эту работу, ушли в вынужденный отпуск.

В ЦБ отметили, что купюры достоинством 1000 и 2000 песо больше не нужны. Рынку необходимо только купюры большего номинала.

Минобороны заявило о попытках ВСУ минировать окрестности Угледара дистанционно

ВСУ продолжают пытаться дистанционно минировать дороги и подъездные пути к Угледару. Об этом сообщает ТАСС.

Для этого украинские войска сбрасывают с промышленных беспилотников противотанковые мины. Причем происходит это только в ночное время.

Саперы предупреждают, что приближаться к таким минам может быть смертельно опасно еще и из-за магнитного взрывателя – он реагирует на автоматы.

В США были шокированы поражением правящего блока на выборах в Японии

Проигрыш правящего блока в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии «Комэйто» на выборах в конце октября в ключевую нижнюю палату парламента неприятно поразил США. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за этого американцы хотят провести переоценку возможных рисков для американско-японского оборонного альянса. При этом итоги выборов в стране восходящего солнца сильнее всего шокировали Белый дом, Госдепартамент и разведывательное сообщество США.

В США переживают о «политическом хаосе» в Японии на фоне непонятного исхода президентской гонки в самих Штатах.

Трамп парировал обвинения в фашизме

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил на обвинения в фашизме. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Байден называл своего предшественника на посту президента фашистом. Такого же мнения придерживались еще несколько человек из администрации Трампа.

«Они говорят, что я являюсь Гитлером, фашистом. А я не фашист. Я - противоположность фашисту», - в свою очередь заявил Дональд Трамп на выступлении в Атланте.

Глава МИД КНДР отправилась в РФ с официальным визитом

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что официальный визит представительницы КНДР во главе корейской делегации пройдет в рамках стратегического диалога, о котором шла речь еще во время визита президента России в Пхеньян в июне.