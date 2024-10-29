Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится все труднее удерживать свои позиции, при этом им не удается остановить наступление российских войск. Об этом заявило немецкое издание Handelsblatt.

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Авторы статьи напомнили, что украинские военные в этом году потеряли контроль над Авдеевкой и Угледаром, отметив, что сдача оставшихся городов в Донбассе усугубит их положение. «Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Россия может аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку своими действиями он «сдает» Донбасс.