Глава ВОЗ предупредил о разрушительных последствиях запрета БАПОР

Решение о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь разрушительные последствия для миллионов палестинцев. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в связи с утверждением израильским парламентом закона, запрещающего деятельность БАПОР на территории Израиля.

"БАПОР является незаменимым спасательным кругом для палестинского народа, и так было на протяжении последних семи десятилетий. Решение израильского парламента о запрете БАПОР заниматься деятельностью по спасению жизней и охране здоровья миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо", - написал глава ВОЗ в соцсети X, отметив, что принятый Израилем закон "противоречит обязательствам еврейского государства и угрожает жизни и здоровью всех тех, кто зависит от БАПОР".

28 октября Кнессет принял закон о запрете деятельности БАПОР в Израиле. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.

В начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в стране. Проект закона был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, совершенной вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.