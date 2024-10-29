Мадуро раскритиковал вето МИД Бразилии на прием Венесуэлы в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике вето, наложенное МИД Бразилии на прием Боливарианской Республики в число стран-партнеров БРИКС на саммите в Казани.

"Новый мир уже народился, и его никто не сможет остановить, те, кто ранее пытались наложить вето на Венесуэлу, иссохли, те, кто пытается вновь наложить вето и заставить Венесуэлу замолчать, никогда этого не добьются. Венесуэлу никто не может заставить замолчать и наложить на нее вето", - заявил президент в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро отметил, что МИД Бразилии, связанный с США с 60-х годов прошлого века, "всегда совершал заговоры против Венесуэлы" и практически все сотрудники этого ведомства "поддерживают связь с госдепартаментом США".

Он указал, что коммюнике бразильского МИД дословно повторяет вето бывшего президента Бразилии Болсонару. Президент отметил, что на саммите в ЮАР Венесуэлу должны были принять в полноправные члены БРИКС, но воспользовавшись тем, что из-за болезни он не смог прибыть на саммит, "бразильский МИД также наложил вето".

"Я предпочитаю быть осторожным и подождать <…>, когда [президент Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] будет полностью проинформирован о происходящем, и как глава государства скажет то, что он должен сказать", - заявил венесуэльский лидер. Он подчеркнул, что "Венесуэла принадлежит к БРИКС <…> и никто не сможет отлучить нас" от этого объединения.

Позиции России и Бразилии по вопросу Венесуэлы не совпадают. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс конференции по итогам саммита БРИКС. Он подчеркнул, что "говорит об этом открыто" и "говорил об этом по телефону <...> с президентом Бразилии", с которым у него "очень добрые дружеские отношения". Путин сделал также акцент на том, что "Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет".