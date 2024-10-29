Постпред Баддура: обсуждается много вариантов по Ливану, но Израиль пока не готов

Постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура заявил в интервью РИА Новости, что множество вариантов обсуждается по урегулированию конфликта в Ливане, однако на данный момент Израиль, похоже, не склонен к каким-либо компромиссам.

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«Обсуждается множество вариантов, и мы относимся к дипломатическим усилиям открыто и конструктивно. Но Израиль, похоже, на данный момент не склонен к каким-либо компромиссам», — отметил он.

По словам Баддуры, Израиль уклоняется от своих международных обязательств, в частности перед палестинским народом, «разжигая повсюду пожары и сея повсюду смерть и разрушения».

Ранее губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр заявил, что израильские бомбардировки долины Бекаа на востоке Ливана вынудили более 60% населения этой части страны покинуть свои дома и стать беженцами.

Также в Al Jadeed сообщали, что более 60 человек погибли при ударах Израиля по северо-востоку Ливана.