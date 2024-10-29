Канидидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отверг обвинения в фашизме.

"Они говорят, что я являюсь Гитлером, фашистом. А я не фашист. Я - противоположность фашисту", - заявил республиканец, выступая перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

23 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент США демократ Джо Байден считает своего предшественника на посту главы государства фашистом.

Такого же мнения придерживаются, в частности, бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Оба работали в администрации Трампа.

По утверждению журнала The Atlantic, республиканец, будучи президентом, заявлял, что ему нужны абсолютно лояльные генералы, как те, "которые были у Гитлера".

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.