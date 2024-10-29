Глава МИД КНДР отправилась в РФ с официальным визитом

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник отправилась в Москву с официальным визитом, перед вылетом она встретилась с послом России в стране Александром Мацегорой. Об этом сообщило посольство России в КНДР.

© РИА Новости

"28 октября Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство уточнило, что поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном во время государственного визита президента России в Пхеньян в июне.