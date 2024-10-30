США обратились к Китаю из-за сообщений о солдатах КНДР в России

Соединенные Штаты стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы Пхеньян вернул северокорейских солдат, якобы отправленных в Россию для участия в конфликте с Украиной. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

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По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, поддерживающий отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Также отмечается, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились в Пекин «применительно к обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого», добавил источник.

В то же время источники телеканала не настроены оптимистично по поводу возможного давления Пекина на КНДР, поскольку Китай якобы поддерживает российский ВПК.

CNN: спецназ КНДР уже «переброшен на Украину»

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.