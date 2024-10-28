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Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина

Прошедший в Казани саммит стран БРИКС стал «бесспорным успехом» президента России Владимира Путина, заявил Пьер де Голль, внук основателя Пятой Французской республики Шарля де Голля. Об этом пишет РИА Новости.

Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
© РИА Новости

В Казанском саммите БРИКС приняли участие представители 36 стран и шести международных организации, включая ООН.

«Сейчас рождается новый многополярный мир, настоящая динамика, которую возглавляет Россия с другими странами, как Китай и Индия. Это реальность, это мощная экономическая, финансовая, дипломатическая, гуманитарная альтернатива», — подчеркнул Пьер де Голль.

Политик отметил, что саммит стал «бесспорным успехом» для Путина и его политики.

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Значение мероприятия особенно велико на фоне того, что западные СМИ хотели заставить европейцев поверить в мнимую изоляцию российского лидера, в развал российской экономики, разъяснил де Голль.

По его оценке, БРИКС — это естественный союз стран, которые желают развиваться вместе, но по-своему, в котором все уважают друг друга. Он добавил, что Франции следует присоединиться к этой группе в целях собственного развития.