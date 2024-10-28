Прошедший в Казани саммит стран БРИКС стал «бесспорным успехом» президента России Владимира Путина, заявил Пьер де Голль, внук основателя Пятой Французской республики Шарля де Голля. Об этом пишет РИА Новости.

В Казанском саммите БРИКС приняли участие представители 36 стран и шести международных организации, включая ООН.

«Сейчас рождается новый многополярный мир, настоящая динамика, которую возглавляет Россия с другими странами, как Китай и Индия. Это реальность, это мощная экономическая, финансовая, дипломатическая, гуманитарная альтернатива», — подчеркнул Пьер де Голль.

Политик отметил, что саммит стал «бесспорным успехом» для Путина и его политики.

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Значение мероприятия особенно велико на фоне того, что западные СМИ хотели заставить европейцев поверить в мнимую изоляцию российского лидера, в развал российской экономики, разъяснил де Голль.

По его оценке, БРИКС — это естественный союз стран, которые желают развиваться вместе, но по-своему, в котором все уважают друг друга. Он добавил, что Франции следует присоединиться к этой группе в целях собственного развития.