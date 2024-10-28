Внук де Голля: Вашингтон не стремится к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, предположил Пьер де Голль. Внук генерала Шарля де Голля добавил, что Европе следует научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть суверенитет, пишет РИА Новости.

По данным агентства, де Голль сделал ряд высказываний по международной повестке во время во время открытия выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР.

«Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу», — пояснил внук основателя Пятой Французской республики.

По его мнению, кто бы ни стал новым президентом в США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп или кандидат от Демпартии Камала Харрис, они не станут действовать в интересах ни Европы, ни Франции.

«Франция должна быть независимой и вновь обрести свой суверенитет, а французские политики - проявить определенную политическую зрелость», — заметил политик.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России.