Министры ЕС выразили озабоченность ситуацией в Грузии

Министры стран Европейского союза (ЕС) по делам Европы выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов и призвали, чтобы протесты и реакция правительства на них оставались мирными. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном министрами 13 стран: Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Люксембурга, Польши, Португалии, Швеции.

"Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией в Грузии. Международные наблюдатели сообщили о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день выборов. Мы осуждаем все нарушения международных норм, касающихся свободных и справедливых выборов", - утверждается в документе. "Мы разделяем их обеспокоенность и требуем беспристрастного расследования жалоб и устранения выявленных нарушений", - указывается в тексте.

При этом министры подчеркнули, что стоят на стороне Грузии.

"Важно, чтобы протесты и, в частности, реакция правительства на них оставались мирными. Нарушения честности выборов несовместимы со стандартами, которые ожидаются от кандидата в члены Европейского союза", - заявили подписанты.

В то же время, по их словам, "соблюдение верховенства закона и проведение свободных и справедливых выборов является неотъемлемой частью любого прогресса на пути Грузии в ЕС".

"Мы критикуем преждевременный визит премьер-министра [Венгрии Виктора] Орбана в Грузию. Он не говорит от имени ЕС", - заключили министры.

28 октября в Тбилиси у здания парламента проходил митинг против результатов парламентских выборов. Митинг созвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Ее поддержали и представители оппозиции. На мероприятии выступили лидеры оппозиции, бывший президент Георгий Маргвелашвили и гражданские активисты.