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Отец Ассанжа раскритиковал «фрау геноцид» за развал ЕС

Европейский союз (ЕС) продолжает разваливаться на куски из-за деятельности главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которую многие называют «фрау геноцид». Об этом в интервью WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

Отец Ассанжа раскритиковал «фрау геноцид» за развал ЕС
© globallookpress.com

«Евросоюз разваливается на куски. Внутри ЕС все переругались. Главу ЕК фон дер Ляйен мы называем "фрау геноцид", это очень популярно. То есть все ее презирают», — сказал он.

Шиптон подчеркнул, что фон дер Ляйен представляет из себя «авторитарную фигуру». Он также напомнил о рецессии крупнейшей экономики ЕСГермании. «В Германии ВВП в прошлом году составил 0,2 процента. Это даже не один процент, а две десятых процента», — сказал он.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сравнил визит фон дер Ляйен в Грузию с Майданом. «Примерно так же 10 лет тому назад начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — напомнил он.

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