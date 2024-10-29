Европейский союз (ЕС) продолжает разваливаться на куски из-за деятельности главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которую многие называют «фрау геноцид». Об этом в интервью WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«Евросоюз разваливается на куски. Внутри ЕС все переругались. Главу ЕК фон дер Ляйен мы называем "фрау геноцид", это очень популярно. То есть все ее презирают», — сказал он.

Шиптон подчеркнул, что фон дер Ляйен представляет из себя «авторитарную фигуру». Он также напомнил о рецессии крупнейшей экономики ЕС — Германии. «В Германии ВВП в прошлом году составил 0,2 процента. Это даже не один процент, а две десятых процента», — сказал он.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сравнил визит фон дер Ляйен в Грузию с Майданом. «Примерно так же 10 лет тому назад начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — напомнил он.