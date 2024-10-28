Санду пообещала перестановки в правительстве после выборов

Президент Молдавии Майя Санду признала, что за четыре года у власти было совершено немало ошибок, и пообещала в случае победы на выборах произвести перестановки в правительстве, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности.

"Мы совершили много ошибок, хотя у нас были благие намерения. Есть люди, которые справились лучше, есть те, кто справился хуже. Я думаю, что нам нужны перемены в правительственной команде, которые должны произойти до конца года", - сказала Санду

выступая на телеканале "Молдова-1". По словам президента, на многие ошибки ей указали граждане в ходе предвыборных встреч.

По итогам голосования 20 октября во второй тур выборов вышли Санду, получившая 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%. После обнародования результатов Санду заявила о подкупе 300 тыс. избирателей со стороны "криминальных группировок и внешних сил", но не привела доказательств. Несколько оппозиционных партий обвинили власти в фальсификациях и оспорили итоги голосования. Второй тур выборов президента запланирован на 3 ноября.

Выборы в Молдавии проходят на фоне экономического кризиса, вызванного подорожанием энергоресурсов и акциями протеста оппозиции, которую Санду обвинила в подготовке государственного переворота. Были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 14 телеканалов, заблокированы десятки информационных порталов, предоставлявших эфир оппозиции. Ряд оппозиционных политических организаций не был допущен к участию в избирательном процессе. По инициативе президента был создан центр борьбы с дезинформацией "Патриот", работа которого, по словам Санду, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, и с "изменниками родины", блокирующими курс на вступление в ЕС. В Молдавии появился аналог украинского центра "Миротворец", в который включены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть.