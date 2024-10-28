Бывшего главу Боливии обвинили в стрельбе по полиции

Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо заявил, что бывшему главе страны Эво Моралесу предъявлены обвинения в нападении на полицейских — по его словам, из автомобиля политика открыли огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Кастильо, это произошло во время досмотра автомобилей, которые проводились из-за деятельности наркоторговцев. В какой-то момент, полицейские хотели досмотреть автомобиль Моралеса, однако водитель не стал подчиняться требованиям правоохранителей, а наехал на одного из их.

«С 5 утра и до 6.30 утра были досмотрены 15 машин. Но проезжает шестнадцатая машина. Полиция просит ее снизить скорость, но вместо этого автомобиль набирает скорость и из него раздаются выстрелы по полицейским и их машинам... Этот автомобиль сбил одного из полицейских, тот упал, автомобиль попытался переехать его, но полицейский смог уклониться... Одна из машин правоохранителей начала преследовать автомобиль, из него снова раздались выстрелы. Полицейский вынужден был остановиться и запросить подмогу», — рассказал он.

Помимо этого Кастильо призвал Моралеса самостоятельно предоставить автомобиль полицейским, чтобы те провели осмотр машины.

Ранее Эво Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.