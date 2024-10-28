В США пригрозили Грузии последствиями

Сохранение властями Грузии текущего политического курса, продолжение антидемократических действий приведет к «дальнейшим последствиям», заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу, 26 октября. По данным ЦИК республики, правящая «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.

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Чиновник напомнил, что Вашингтон в 2024 году постоянно призывал грузинское правительство прекратить антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь.

«Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — предупредил Миллер.

Представитель Госдепа резюмировал, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании мнимых нарушений на выборах.