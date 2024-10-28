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Рождаемость в Англии упала до рекордно низкого уровня

Рождаемость в Англии и Уэльсе упала до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Рождаемость в Англии упала до рекордно низкого уровня
© globallookpress.com

Отмечается, что средний коэффициент рождаемости, показывающий, сколько детей женщина рожает за жизнь, опустился в 2023 году до значения 1,44 (в 2022 году он составлял 1,49, а в 2021 — 1,55).

В общей сложности в 2023 году в Англии и Уэльсе, где проживает около 90% от населения всей Великобритании, на свет появились 591 072 младенца. Данный показатель стал самым низким с 1977 года.

Наибольшее снижение показателей рождаемости отметили в возрастных группах от 20 до 24 и от 25 до 29 лет. Основными причинами этого молодые люди назвали финансовые сложности, отсутствие достойного партнера и высокую стоимость недвижимости и содержания детей.