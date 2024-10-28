Рождаемость в Англии упала до рекордно низкого уровня

Рождаемость в Англии и Уэльсе упала до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Отмечается, что средний коэффициент рождаемости, показывающий, сколько детей женщина рожает за жизнь, опустился в 2023 году до значения 1,44 (в 2022 году он составлял 1,49, а в 2021 — 1,55).

В общей сложности в 2023 году в Англии и Уэльсе, где проживает около 90% от населения всей Великобритании, на свет появились 591 072 младенца. Данный показатель стал самым низким с 1977 года.

Наибольшее снижение показателей рождаемости отметили в возрастных группах от 20 до 24 и от 25 до 29 лет. Основными причинами этого молодые люди назвали финансовые сложности, отсутствие достойного партнера и высокую стоимость недвижимости и содержания детей.