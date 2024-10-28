Эрдоган высказался о развитии отношений Турции с БРИКС

Анкара имеет серьезный потенциал для сотрудничества со странами-членами БРИКС, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит TRT Haber, республика не рассматривает организацию как альтернативу, поскольку является членом Североатлантического альянса и ведет переговоры о полноправном членстве в Евросоюзе.

Я считаю, что у нас есть серьезный потенциал для сотрудничества с членами БРИКС. Мы привержены улучшению отношений с организацией, которая охватывает 30% площади земного шара, — подчеркнул президент.

Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов заявил, что Запад формирует в Турции новую политическую силу антироссийской направленности во главе с экс-депутатом парламента республики Явузом Агиралиоглу. По его словам, Агиралиоглу придерживается прозападных позиций.

Также Караханов отметил, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит БРИКС в Казань показывает, что государство вновь готово стать посредником между Украиной и Россией. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что при этом у Анкары нет достаточно опыта ведения дипломатии с РФ.