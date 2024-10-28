Байден раскритиковал "лотерею Маска"

Президент США Джо Байден считает неприемлемым решение Илона Маска проводить денежную лотерею с ежедневным призовым фондом в размере $1 млн среди избирателей штата Пенсильвания.

"Я думаю, что это совершенно неуместно", - сказал журналистам нынешний хозяин Белого дома, комментируя инициативу самого состоятельного человека планеты Маска.

Байден коротко пообщался с прессой после того, как досрочно проголосовал в штате Делавэр на всеобщих выборах. Главу администрации США просили уточнить, являются ли упомянутые действия Маска законными. При этом демократ Байден также шутливо потребовал от Маска $1 млн, сославшись на то, что сам является зарегистрированным избирателем.

"Скажите ему, что я зарегистрирован. [Пусть выкладывает] $1 млн", - заявил американский лидер.

Между тем прокуратура Филадельфии в штате Пенсильвания в понедельник подала на Маска в суд, потребовав от него отказаться от планов проведения лотереи. Эти замыслы бизнесмена органы прокуратуры охарактеризовали как попытку влияния на избирателей в штате, голосующих за президента. Речь идет о "незаконной лотерее", считает прокуратура. Она напоминает, что, по законам Пенсильвании, проведение всех лотерей в этом штате регулируется только его властями.

Ранее Маск объявил, что будет ежедневно разыгрывать $1 млн среди избирателей Пенсильвании, подписавших его петицию о поддержке свободы слова и защите права на ношение оружия.

Пенсильвания является одним из "колеблющихся" штатов, результаты голосования в котором будут иметь ключевое значение для исхода предстоящих 5 ноября президентских выборов в стране. Маск поддержал на этих выборах кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Кандидатом от демократов на выборах является Камала Харрис, которая с января 2021 года занимает пост вице-президента США.