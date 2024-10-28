МИД Канады выступил с заявлением о пересмотре отношений с Грузией

Власти Канады намерены пересмотреть свои отношения с руководством Грузии в свете результатов парламентских выборов, заявили в канадском МИД. Об этом пишет ТАСС.

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В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. На них победила правящая партия «Грузинская мечта». В Вашингтоне и Брюсселе негативно восприняли результаты выборов в республике.

Дипломаты пояснили, что, в координации с партнерами по G7, в свете результатов парламентских выборов Канада пересмотрит свои отношения с руководством Грузии.

Вместе с тем, Оттава готова к сотрудничеству с Тбилиси, если грузинские власти будут уважать демократию и права человека, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД также выразили обеспокоенность якобы имевшими место нарушениями избирательного процесса, призвали Тбилиси «уважать права и [обеспечить] безопасность людей в контексте мирных протестов».