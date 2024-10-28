Акция протеста в Грузии завершилась

Массовые протесты в Грузии, на которых собрались несогласные с результатами выборов в парламент страны, вечером в понедельник, 28 октября, подошли к концу.

Демонстрация в Тбилиси продлилась порядка трех часов. На митинге выступали лидеры грузинских оппозиционных партий. Сейчас несогласные начали постепенно расходиться, однако некоторые улицы города все еще остаются перекрыты для движения транспорта, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Грузию постепенно прибывают снайперы с Украины, которых подготовили для организации масштабных провокаций во время акций протеста.

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Участники, представители грузинской оппозиции, выражают недовольство результатами прошедших парламентских выборов и требуют проведения повторных.

В понедельник, 28 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в грузинский парламент, назвав обвинения в этом бездоказательными.

«Вечерняя Москва» рассказала о том, что представляют собой две главные политические партии Грузии, чем они отличаются друг от друга, как прошли выборы в парламент и имеют ли они значение для России.