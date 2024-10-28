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Байден: Трамп позволяет себе недостойные для президента высказывания

Президент США Джо Байден заявил, что его бывший коллега и кандидат на текущих президентских выборах Дональд Трамп позволяет себе высказывания, которые недостойны главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден обвинил Трампа в «вызывающих смущение» высказываниях
© globallookpress.com

Такое заявление Байден сделал на участке для досрочного голосования. Когда президента попросили прокомментировать выступления Трампа, тот заявил, что тот «вызывает смущение», однако американцы уже привыкли к этому. Кроме того, Байден также заявил, что каждый раз, когда Трамп что-либо произносит, это «вызывает вопросы о его личности».

«Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны», — заявил он.

Ранее социологический опрос в США показал, что Трамп набрал 49% поддержки избирателей, против 50% у Камалы Харрис.