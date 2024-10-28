Байден обвинил Трампа в «вызывающих смущение» высказываниях

Президент США Джо Байден заявил, что его бывший коллега и кандидат на текущих президентских выборах Дональд Трамп позволяет себе высказывания, которые недостойны главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Байден сделал на участке для досрочного голосования. Когда президента попросили прокомментировать выступления Трампа, тот заявил, что тот «вызывает смущение», однако американцы уже привыкли к этому. Кроме того, Байден также заявил, что каждый раз, когда Трамп что-либо произносит, это «вызывает вопросы о его личности».

«Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны», — заявил он.

Ранее социологический опрос в США показал, что Трамп набрал 49% поддержки избирателей, против 50% у Камалы Харрис.