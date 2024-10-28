Президент США Джо Байден считает очень опасным то, что военные КНДР, по версии Запада, находятся на территории России.

Американский лидер на просьбу журналиста прокомментировать эти утверждения ответил:

"Это очень опасно, очень опасно".

Байден беседовал с журналистами после того, как досрочно проголосовал в штате Делавэр. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Генсек НАТО заявил о присутствии военных КНДР в Курской области

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения об имеющихся спутниковых снимках, которые якобы свидетельствуют о переброске в РФ военных из КНДР. Глава российского государства назвал снимки со спутника "серьезной вещью", однако при этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.