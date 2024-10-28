Глава ЕК фон дер Ляйен: народ Грузии имеет право знать, что произошло на выборах
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что народ Грузии имеет право знать, что происходило во время голосования на прошедших парламентских выборах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.
Фон дер Ляйен обратила внимание, что народ Грузии борется за демократию и имеет право знать, что произошло в прошедшие выходные.
«Он имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей», — подчеркнула она.
До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны поддержать протесты после прошедших в Грузии парламентских выборов.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.
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Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».