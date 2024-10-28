Байден досрочно проголосовал на выборах
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах лидера Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские телеканалы.
По данным агентства, Байден отдал свой голос в штате Делавэр. По пути на участок президент США призвал всех американцев идти голосовать.
Известно, что в настоящее время свои голоса за будущего главу страны отдали 43 миллиона американцев.
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на этот пост являются вице-президент Камала Харрис и экс-глава Дональд Трамп.