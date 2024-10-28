Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах лидера Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские телеканалы.

По данным агентства, Байден отдал свой голос в штате Делавэр. По пути на участок президент США призвал всех американцев идти голосовать.

Известно, что в настоящее время свои голоса за будущего главу страны отдали 43 миллиона американцев.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на этот пост являются вице-президент Камала Харрис и экс-глава Дональд Трамп.