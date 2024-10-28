В ФРГ прокомментировали видео с Бербок, «потерявшейся в аэропорту Китая»

В МИД ФРГ разъяснили инцидент с главой внешнеполитического ведомства страны Анналеной Бербок в аэропорту одной из ведущих азиатских стран. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в интернете появились кадры, на которых самолет Бербок прибывает «в Китай или Индию», спускается по трапу самолета, растерянно осматривается в поисках встречающей делегации и идет по взлетно-посадочной полосе.

«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке [рейса] министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — разъяснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.

Дипломат отметил, что из-за ошибки встречающая министра сторона расположилась чуть далее, и главе МИД пришлось пройти несколько шагов, чтобы её приветствовали.

В России оценили игнорирование Бербок в китайском аэропорту

Ранее сообщалось, что визит Бербок в Джибути сорвался из-за отсутствия у ее самолета разрешения на пролет через воздушное пространство Эритреи.