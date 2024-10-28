Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом сообщает РИА Новости.

Митинг был организован перед зданием парламента в Тбилиси.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», — заявила Зурабишвили во время выступления на акции.

Также она указала, что общалась в течение дня с иностранными партнерами. По словам Зурабишвили, «никто не признает эти выборы».

Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, набрав 53,93% голосов, победила «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Зурабишвили, несмотря на то, что должна быть беспартийной, помогает проевропейской оппозиции и призвала к протестам из-за результатов выборов.