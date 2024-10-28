В ЕС отреагировали на поздравление Орбана «Грузинской мечты» с победой на выборах

Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поздравление партии «Грузинская мечта» еще до официального объявления результатов выборов в Грузии, пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава правительства Венгрии 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Кроме того, накануне он поздравил правящую партию с «ошеломляющей» победой на парламентских выборах.

В ходе заседания «немецкий, шведский, польский, литовский, латвийский и эстонский спикеры »резко раскритиковали позицию венгерского правительства по Украине, мирную миссию Орбана, поздравления грузинским властям и грядущую поездку премьера в Грузию, уточнили журналисты.

Орбан: Венгрия не хочет видеть в своей стране украинских солдат

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока не стал оправдываться за действия Орбана и его правительства. Он напомнил, что Будапешт принимает украинских беженцев, что через Венгрию идет до 40% украинского импорта электроэнергии и 20% импорта дизеля.

Кроме того, политик сообщил, что «венгерское председательство готово продвигать процесс, связанный со вступлением Украины в ЕС».