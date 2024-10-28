Нетаньяху рассказал об ущербе Ирану от атак Израиля

Израиль смог нанести существенный урон оборонным системам и предприятиям по производству ракет на территории Ирана. С таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на открытии зимней сессии Кнессета (парламент).

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) нанесли серьезный ущерб системам обороны Ирана и его способности производить ракеты. Мы атаковали промышленные предприятия и нанесли им реальный ущерб", - сказал Нетаньяху.

По его словам, "долгосрочная стратегия [Израиля] состоит в том, чтобы демонтировать иранскую ось зла", а также "не допустить появления ядерного оружия" у Тегерана.

Выступление премьера транслировалось на сайте Кнессета.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на "многочисленные непрерывные атаки". Согласно заявлению иранских сил противовоздушной обороны, нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы. Согласно данным израильской армии, в сторону Израиля было выпущено около 180 ракет, большую их часть удалось перехватить.