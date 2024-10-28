На выборах в США досрочно проголосовали более 43,3 млн человек

Свыше 43,3 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в стране 5 ноября всеобщих выборах. Эти подсчеты опубликованы на сайте Университета штата Флорида.

Согласно подсчетам его специалистов, в США досрочно проголосовали уже 43 356 685 человек. 21,9 млн из них - лично, 21,4 млн - по почте.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, сейчас является Техас, где проголосовали уже около 5,4 млн американцев. Следом идут штаты Флорида (4,6 млн), Калифорния (4,2 млн) и Джорджия (2,8 млн). В число штатов, где досрочно сделали свой выбор более 1 млн человек, входят Аризона, Вашингтон, Вирджиния, Иллинойс, Колорадо, Мичиган, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина и Теннесси.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Харрис сейчас занимает пост вице-президента США.