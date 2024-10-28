Китаянка впала в кататонический ступор после выговора от начальства

Жительница Китая впала в кататонический ступор после того, как получила выговор от начальства. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно сообщению источника, женщина получила выговор еще в сентябре, после чего ее состояние начало резко ухудшаться. В какой-то момент она перестала разговаривать и выполнять базовые человеческие потребности — принимать пищу и ходить в туалет. При этом, за что именно она получила выговор, остается неизвестным.

Как заявил врач-психиатр Цзя Дэхуан из Восьмой народной больницы Чжэнчжоу, пострадавшая впала в кататонический ступор, а своим состоянием она напоминает «деревянного человека». Сам по себе кататонический ступор представляет из себя частый синдром депрессии. При этом сама пострадавшая сообщила о том, что готова бороться с возникшей проблемой.

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