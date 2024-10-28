Перед зданием парламента Грузии собралась многотысячная толпа

Возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси собралась многотысячная толпа. Проспект Руставели в эти часы стал пешеходным. Кстати, полиция не успела перекрыть движение, когда люди перестали умещаться на тротуаре и вышли на проезжую часть. В итоге нескольким автомобилям пришлось разворачиваться прямо среди людей. Впрочем, вскоре полиция исправила ситуацию и перекрыла не только сам проспект, но и близлежащие улицы.

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К месту проведения митинга оппозиции подогнали несколько машин скорой помощи, они дежурят на ближайших перекрестках.

Непосредственно перед зданием парламента возвели сцену, но на данный момент на нее пока никто не вышел.

Тут же можно заметить несколько помостов для журналистов, с одного из них ведется прямая трансляция одним из местных телеканалов.

Кстати, митингом воспользовались несколько торговцев. Они активно продают флаги Грузии и Евросоюза. Их можно было заметить еще на подходе к зданию парламента. Причем некоторые из них расположились тут с самого утра. Судя по количеству флагов в толпе, бизнес у них хорошо идет.