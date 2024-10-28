NBC: спецслужбы США предупредили о риске насилия на фоне президентских выборов

ФБР и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США направили в федеральные и местные правоохранительные органы аналитический отчет о возможных угрозах перед предстоящими президентскими выборами. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на отчет ведомств. Российская газета

По данным издания, потенциальными целями «внутренних экстремистов» могут стать кандидаты, избранные должностные лица, работники избирательных комиссий, представители СМИ и судьи, участвующие в избирательных делах. «Угрозы включают физические нападения и насилие на избирательных участках, в пунктах выдачи бюллетеней, местах регистрации избирателей, а также на митингах и предвыборных мероприятиях», — сказано в публикации. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что по результатам опроса CNN/SSRS, большинство американцев считают, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не признает поражение на выборах. Газета.Ru