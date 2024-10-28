Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Грузию

Премьер-министр возглавляющей Совет ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В аэропорту его встретил вице-премьер Леван Давиташвили, а во вторник состоятся переговоры Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

В ЕС уже заявили, что Орбан не представляет все объединение. Орбан единственный из лидеров Евросоюза поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах в парламент 26 октября.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе визита в Грузию Орбан не является представителем Евросоюза. Цель его визита заключается в поддержке грузинского правительства. Высказывания премьера Венгрии не стоит считать официальной позицией ЕС.

Напомним, правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте.