Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасение, что возможная победа кандидата от Демпартии Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию конфликта на Украине, что может привести к разрушению страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Глава правительства выразил надежду на победу здравого смысла, изменение направления американской политики и смену позиции в отношении Украины.

«Если победит вице-президент Харрис, то я опасаюсь, что [конфликт] может затянуться, что может привести к полному разрушению Украины как таковой», — разъяснил Фицо.

По его мнению, украинцы не заслуживают такого негативного исхода событий. Он добавил, что жители Украины имеют право высказать свое отношение к происходящему, «сказать, что хватит».

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Вместе с тем, предположил премьер, «кого-то с той верхушки [представителя властей США], кажется, это [кризис] устраивает».

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, предупредил ранее, что предстоящие в ноябре президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша на них кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Маск уточнил, что 45-й президент США, несмотря на все уверения со стороны Харрис в обратном, не является угрозой для демократии. Напротив, он «единственный, кто может ее спасти».