Харрис согласилась пройти тест на IQ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что готова пройти тест на IQ и призвала своего оппонента Дональда Трампа сделать тоже самое. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что у Харрис «очень низкий IQ», призвав ее пройти тест на умственные способности.

«Конечно. И я бы бросила ему вызов, чтобы он сделал то же самое», — сказала в ответ вице-президент.

По мнению Харрис, Трамп становится «все более нестабильным и неуравновешенным». Она считает, что республиканец прибегнул к переходу на личности, потому что у него «нет плана для американского народа». Харрис добавила, что ряд бывших высокопоставленных сотрудников администрации Трампа подтвердили его непригодность для должности президента.