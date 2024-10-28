В НАТО заявили о получении «доказательств» отправки военных КНДР в Россию

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что делегация Южной Кореи якобы предоставила НАТО «доказательства» отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в понедельник, 28 октября, Рютте провел переговоры в Брюсселе с южнокорейскими экспертами.

«Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские силы были направлены в Россию, а северокорейские подразделения были размещены в Курской области», — подчеркнул генсек альянса.

Реальных подтверждений словам о наличии у Сеула таких данных глава организации не привел, уточнили журналисты.

Рютте отметил, что «размещение северокорейских сил представляет серьезную эскалацию участия Северной Кореи» в военных действиях на стороне России. В связи с этим генсек призвал Москву и Пекин «незамедлительно прекратить такую деятельность».

Ранее российские официальные лица подчеркнули, что взаимодействие Москвы с Пхеньяном во всех областях является предметом исключительно двусторонних отношений России и КНДР, поскольку зафиксировано в межгосударственном соглашении.