Удары Израиля по Ирану осудила еще одна страна

Министерство иностранных дел Армении осудило недавний удар Израиля по Ирану. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Армения осуждает действия, направленные на подрыв международной безопасности, выраженные также в действиях против Исламской Республики Иран на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

В МИД Армении добавили, что республика «глубоко обеспокоена» развитием событий в более широком регионе. Также во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что дипломатия позволит защитить международное право и предотвратить «дальнейшее нежелательное развитие событий».

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны. Газета The Jerusalem Post писала, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Израильские военные также утверждали, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Однако секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан заявил, что ракетный удар Израиля по Ирану никак не повлиял на оборонный потенциал исламской республики.

МИД России после удара Израиля по территории Ирана выпустил заявление, в котором призвал не провоцировать Иран на ответные действия и искать пути выхода из «спирали неконтролируемой эскалации».

В министерстве считают, что первопричиной сложившейся ситуации является бесконтрольный конфликт Израиля и Палестины, и нормализация военно-политической обстановки на Ближнем Востоке должна быть интересна всем «здравомыслящим игрокам» внутри региона и за его пределами.

В МИД добавили, что Москва готова работать с обеими странами для снижения напряженности.

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Москва делает все возможное, чтобы разрядить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы делаем все возможное, чтобы содействовать прекращению эскалации и как-то эту ситуацию разрядить», — отметил министр по итогам переговоров с кувейтским коллегой Абдуллой Аль-Яхья.

Лавров рассказал, что сейчас удается избежать наихудшего сценария, но его вероятность еще сохраняется. По его словам, «есть желающие» разогреть конфликт, чтобы в него вмешались США.

Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН окажет содействие, чтобы успокоить ситуацию, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны. По словам министра, неспособность мирового сообщества прекратить массовое уничтожение жителей сектора Газа резко ухудшила военно-политическую ситуацию во всем регионе.

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США не участвуют в израильской военной операции против Ирана. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, передает CNN.

По его словам, Израиль наносит точечные удары по военным объектам в Иране в целях самообороны и в ответ на ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября. «Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», — сказал Саветт.

Источник телеканала добавил, что израильская сторона заранее уведомила Вашингтон о запланированной атаке на Иран.

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Министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим коллегой из Израиля Йоавом Галантом, чтобы обсудить удары ЦАХАЛ по территории Ирана в ночь на 26 октября. Соответствующий релиз размещен на сайте Пентагона.

«Соединенные Штаты хорошо подготовлены к защите своих сил, объектов и партнеров по всему региону и полны решимости не допустить, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширял конфликт», — отмечается в документе.

Согласно заявлению, США по-прежнему «непоколебимо» поддерживают Израиль и его право на самооборону, особенно после «наглой атаки» Ирана на страну 1 октября.

«Ирану не следует допускать ошибки, отвечая на удары Израиля, которые должны ознаменовать конец этого обмена [ударами]»», — отметил Остин в беседе с коллегой.

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Обмены ракетными ударами между Ираном и Израилем могут превратиться в «опасный замкнутый круг» и вызвать эскалацию конфликта. Эта ситуация беспокоит Брюссель, но он признает «право Израиля на самооборону», сообщает РИА Новости.

В субботу внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, в котором выражаются опасения из-за обмена военными ударами между Израилем и Ираном. По мнению Брюсселя, это может привести к «опасному замкнутому кругу атак и ответных мер». Ситуация чревата расширением ближневосточного конфликта.

Осуждать сегодняшние удары по Ирану в ЕС не стали.

«Признавая право Израиля на самооборону, ЕС призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации, в которой никто не заинтересован», — сказано в сообщении.

В Брюсселе добавили, что контактируют со всеми заинтересованными сторонами в интересах деэскалации.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля во избежание дальнейшей эскалации.

«У меня чёткое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока», — написал он в соцсети Х.

Политик также призвал к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

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Министерство иностранных дел Республики Словения осуждает атаку Израиля на Иран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства республики в X (ранее Twitter).

"Словения осуждает нападение Израиля на Иран. Продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке является крайне опасной и может привести только к разрушениям и катастрофе. Прекращение огня в Газе и на юге Ливана - первостепенная задача для защиты гражданского населения и мира в регионе. Мы повторяем наш призыв к сдержанности со стороны всех вовлеченных сторон и полному уважению территориального суверенитета и международного права", - написали в соцсети.

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Бахрейн после израильского удара по территории Ирана осудил военную операцию против исламской республики, предупредив об опасных последствиях эскалации конфликта для гражданского населения и гуманитарной ситуации в регионе.

"Королевство призывает все стороны конфликта проявлять сдержанность и уделять приоритетное внимание снижению эскалации, чтобы предотвратить распространение войны. Необходимо возобновить мирные переговоры для достижения региональной безопасности и стабильности, а также защиты всех народов региона", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бахрейна.

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Ирак направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности всемирной организации ноту протеста в связи с использованием Израилем воздушного пространства республики для нанесения удара по Ирану.

"Ирак официально направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН ноту протеста в связи с вопиющим нарушением Израилем иракских воздушных границ и использованием воздушного пространства страны для удара по Ирану 26 октября", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале канцелярии главы иракского кабмина Мухаммеда ас-Судани. Премьер также поручил МИД "связаться с США для обсуждения произошедшего нарушения иракского суверенитета".

Правительство Ирака подтвердило, что "не позволит использовать воздушное пространство страны для нападения на иные государства - особенно соседние, с которыми Ирак поддерживает уважительные отношения". Багдад пообещал "бороться с нарушениями иракского суверенитета на различных уровнях" и призвал все стороны урегулировать спорные ситуации "посредством диалога".

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Ночная атака Израиля на Иран является нарушением суверенитета Исламской Республики. Об этом сообщило палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале.

"Агрессия [Израиля] в отношении Ирана, направленная против военных объектов в нескольких провинциях, является вопиющим нарушением суверенитета Ирана", - отмечается в сообщении.

Также движение отметило, что действия израильской армии способствуют эскалации напряженности, которая направлена против населения ближневосточного региона. ХАМАС возложил на Израиль ответственность за последствия "этой агрессии, поддержанной США".

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