В МИД Германии опровергли сообщения о том, что главу министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок никто не встретил в ходе ее визита в Китай или Индию. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

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Видео с прибытием Бербок в неназванный аэропорт появилось в социальных сетях. На кадрах можно было увидеть, как министр спускается по трапу, но ее никто не встречает.

"Речь идет о посадке министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был", – сказал Фишер в ходе брифинга кабмина Германии.

По его словам, в результате ошибки встречающая сторона расположилась чуть далее. Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали.

Ранее соратник главы МИД ФРГ призвал к пересмотру политики по Украине. Группа авторов, в числе которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман, заявила, что Германии необходимо восстановить дипломатические каналы и начать переговоры с Россией. Авторы статьи признали, что политика западных стран в отношении РФ оказала обратный эффект.